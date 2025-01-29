IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor

EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla çifte doğrulama sistemine geçiliyor. Peki, bu sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar…

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı yeni bir güvenlik önlemi getirdi. Özellikle IBAN üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerinde, çift aşamalı doğrulama sisteminin zorunlu hale getirileceği duyuruldu.



1 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 2

ÇİFT DOĞRULAMA SİSTEMİ NEDİR

2 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 3

Çifte doğrulama ya da iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), kullanıcının kimliğini doğrulamak için birden fazla güvenlik aşamasından geçmesini gerektiren bir sistemdir. Bu yöntem, kullanıcının bildiği (şifre, PIN), sahip olduğu (telefon, kart) ve biyometrik verileri (parmak izi, yüz tanıma) gibi farklı doğrulama bileşenlerinden oluşur.

3 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 4

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

4 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 5

IBAN ile para transferinde, yalnızca bankadan gelen onay mesajı yeterli olmayacak.

5 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 6

Ek olarak, mobil uygulama ya da farklı bir doğrulama yöntemi ile ikinci bir güvenlik adımı uygulanacak.
Havale ve EFT işlemlerinde kullanıcının farklı bir cihazdan ya da biyometrik doğrulama ile kimliğini teyit etmesi gerekecek.

6 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 7

Dolandırıcılığa Karşı Yeni Önlemler
İnternet ve telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için alınacak diğer önlemler ise şunlar:


🔹 Dolandırıcılık amaçlı kullanılan telefon hatlarının anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı geliştirilecek.
🔹 İnternet üzerinden yapılan satışlarda, tarafları koruyacak yeni düzenlemeler getirilecek.

7 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 8

🔹 Cumhuriyet başsavcılıklarının bilişim suçlarıyla mücadele kapasitesi artırılacak.
🔹 Suç türlerine göre özel soruşturma kılavuzları hazırlanarak sürekli güncellenecek.
🔹 Telefon aboneliklerinde kimlik doğrulama zorunlu hale gelecek, güncellenmeyen hatlar kapatılacak.

8 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 9

🔹 Dolandırıcılık vakalarında mağdurun parasının yatırıldığı hesaplar hızlıca bloke edilecek.
🔹 Bankacılık işlemlerinde doğrulama mesajları daha güvenli hale getirilecek.

9 10
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor - Resim: 10

BDDK’nın hayata geçireceği bu yeni düzenleme, bankacılık işlemlerinde güvenliği artırarak vatandaşları siber dolandırıcılıktan korumayı hedefliyor.

10 10
IBAN Para