IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor
EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla çifte doğrulama sistemine geçiliyor. Peki, bu sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar…
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı yeni bir güvenlik önlemi getirdi. Özellikle IBAN üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerinde, çift aşamalı doğrulama sisteminin zorunlu hale getirileceği duyuruldu.
ÇİFT DOĞRULAMA SİSTEMİ NEDİR
Çifte doğrulama ya da iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), kullanıcının kimliğini doğrulamak için birden fazla güvenlik aşamasından geçmesini gerektiren bir sistemdir. Bu yöntem, kullanıcının bildiği (şifre, PIN), sahip olduğu (telefon, kart) ve biyometrik verileri (parmak izi, yüz tanıma) gibi farklı doğrulama bileşenlerinden oluşur.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
IBAN ile para transferinde, yalnızca bankadan gelen onay mesajı yeterli olmayacak.
Ek olarak, mobil uygulama ya da farklı bir doğrulama yöntemi ile ikinci bir güvenlik adımı uygulanacak.
Havale ve EFT işlemlerinde kullanıcının farklı bir cihazdan ya da biyometrik doğrulama ile kimliğini teyit etmesi gerekecek.
Dolandırıcılığa Karşı Yeni Önlemler
İnternet ve telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için alınacak diğer önlemler ise şunlar:
🔹 Dolandırıcılık amaçlı kullanılan telefon hatlarının anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı geliştirilecek.
🔹 İnternet üzerinden yapılan satışlarda, tarafları koruyacak yeni düzenlemeler getirilecek.
🔹 Cumhuriyet başsavcılıklarının bilişim suçlarıyla mücadele kapasitesi artırılacak.
🔹 Suç türlerine göre özel soruşturma kılavuzları hazırlanarak sürekli güncellenecek.
🔹 Telefon aboneliklerinde kimlik doğrulama zorunlu hale gelecek, güncellenmeyen hatlar kapatılacak.
🔹 Dolandırıcılık vakalarında mağdurun parasının yatırıldığı hesaplar hızlıca bloke edilecek.
🔹 Bankacılık işlemlerinde doğrulama mesajları daha güvenli hale getirilecek.
BDDK’nın hayata geçireceği bu yeni düzenleme, bankacılık işlemlerinde güvenliği artırarak vatandaşları siber dolandırıcılıktan korumayı hedefliyor.