İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi! Saraçhane'de açıklamalarda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin il başkanlığında yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, sistemlerinde yüzde 96 oranındaki sonuçların ellerinde olduğunu, 1 milyonun biraz üzerinde farkla birinci durumda bulunduklarını söyledi.

Seçimlerde şu ana kadar kendilerine ulaşan sonuçları paylaşan İmamoğlu, şöyle devam etti:

- Yüzde 52'ye yakın oy oranımıza karşı yüzde 39,5 oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden, hedeflerimizin ilçeler noktasında da büyük oranda gerçekleşmiş olmasıdır. Önceki dönemde yönettiğimiz 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler. Yanı sıra 11 belediyede de sonuçlanma aşamasına gelindi. Bu ilçeler; Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile. Şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçeler başta olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya olduğunu ifade etmek isterim.

Seçim dönemindeki çalışmaları ve katkıları dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, MYK üyelerine, Parti Meclisi üyelerine, milletvekillerine, parti örgütlerine teşekkür eden İmamoğlu, ayrıca kampanya ekibine ve partisinin diğer adaylarına da teşekkürlerini iletti.

Ekrem İmamoğlu, halkın seçimlerde sadece il ve ilçeleri kimin yöneteceğine karar vermediğini dile getirerek, "Millet, aynı zamanda herkese görevler verir. 'Seçmen ne mesaj verdi, millet ne görev verdi?' diye anlamakla yükümlüyüz. Milletin sandıkta verdiği görevi yok sayanlar, doğru anlamayanlar eninde sonunda milletin gönlündeki yerlerini kaybederler. İstanbulluların bana verdiği tüm görevleri emir kabul ediyorum. Bugün ortaya konulan irade güçlü bir demokrasi ve kardeşlik iradesidir. Çok renkli ve çok sesli İstanbul'u koruma ve geliştirme iradesidir. Kendimi, bu iradenin hayata geçirilmesi konusunda İstanbul'da birinci derecede sorumlu kabul ediyorum."

"YARINDAN İTİBAREN TÜRKİYE BAŞKA BİR TÜRKİYE OLACAK"

Yarından itibaren Türkiye'nin başka bir Türkiye olacağını ifade eden İmamoğlu, seçmenlerin verdikleri kararla, demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, akılcılığın, bilimin, sevginin, dayanışmanın şahlandığı Türkiye'ye ilk adımın atılmasına fırsat tanıdığını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Kayyum uygulamalarının son bulacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Milletimizin yeni bir heyecana, umuda ihtiyacı vardı. Siz bu umudu sandıkta ateşlediniz. İstanbul'da vatandaşlar ama özellikle gençler fikirlerini korkusuzca ifade edecekler. İşçiler, emekçiler yaşam taleplerini yüreklilikle dillendirecekler. Emekliler yılların alın terinden doğan haklarını bu seçimle merkezi iktidara da haykırmış oldular. Bu şehrin çok güzel, derin ve kadim renkleri, bu şehrin Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Çerkezleri, Anadolu'nun tüm şehirlerinden buraya göç etmiş İstanbullular haklarını özgürce savunacaklar. İnsanlarımızın tamamı hür ve eşit bir biçimde İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.

SARAÇHANE'DE TOPLANAN KALABALIĞA SESLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin başkan adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden seslendi.

Seçimlerde, 16 milyon İstanbullunun kazandığını ve seçimin kaybedeni olmadığını söyleyen İmamoğlu, ''Bu şehrin en ön saflarındaki çocuklarına, geleceğe birlikte umutla koşacağımız pırlanta gibi gençlerine, kadınlarına, bu şehrin annelerine, beyefendilerine, emeklilerine hayırlı olsun." dedi.

İstanbul'un bütçesine bereket geldiğini kaydeden İmamoğlu, seçim çalışmaları dolayısıyla partililere teşekkür etti.

İmamoğlu, "Emektar, cefakar İstanbul gönüllülerinin yanı sıra bu başarıda emek harcayan, en önde koşan güçlü bir İstanbul İttifakı var. Bu ittifakı sandıkta kuran, burada onu paylaşan 16 milyon İstanbulluya yürekten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Seçimde halkın kendilerine ne mesaj verdiğini düşündüğünü anlatan İmamoğlu, "Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. İcracı hizmetleriyle, İstanbul'a atılım yapılan yılları getiren bizim belediyecilik anlayışımız. Milletimiz, 'Hızını arttır, yola devam et.' dedi.'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Cumhuriyet ve demokrasinin bugün itibarıyla ''Tam yol ileri'' dediğini ifade ederek, ''Biz, 'Millet her zaman kazanır.' demiştik. Millet kazandı ve kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel işlere, çok daha güzel günlere ve geleceği koşulacak. Yarın sabah hep birlikte yeni bir yelken açıyoruz, pırıl pırıl, mis gibi bir bahar gününe uyanıyoruz." dedi.

İstanbul'da 14 ilçe belediyesinin CHP'de olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Artık Beyoğlu bizimle. Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile, Üsküdar... Şu anda rekabetin devam ettiği ilçelerimiz var. Fatih'te, Gaziosmanpaşa'da, Pendik'te rekabet devam ediyor.'' dedi.

İmamoğlu, kollarını sıvadığını belirterek, ''Değil atom karınca, bizi bu 5 yıllık yolculukta kimse geçemez." dedi.

Saraçhane'deki kutlamalarda DEM Parti flaması da yer aldı. Bazı partililer halay çekip zafer işareti yaparak kutlamalara katıldı.