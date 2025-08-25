İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi öğrenci yurt başvuruları başladı.
İBB, üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularını açıyor.
Başvurular, 28 Ağustos saat 23.59’a kadar devam edecek.
Sonuçlar Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Başvurular yalnızca İstanbul Senin mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
YURT SAYISI VE KAPASİTE ARTTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021’de açılan İBB Yurtları, her yıl kapasitesini artırmaya devam ediyor.
2021’de 3 yurtta 622 öğrenciye ev sahipliği yapılırken,
2024-2025 döneminde 14 yurtta 5 bin 819 öğrenci barındırıldı.
2025-2026 akademik yılında ise Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu ve Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nun eklenmesiyle sayı 16’ya çıktı.
Toplam yatak kapasitesi 6 bin 232’ye yükseldi. Yurtların 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek. 10 yurt kız öğrencilere, 6 yurt ise erkek öğrencilere ayrıldı.
BAŞVURU ŞARTLARI
İBB Yurtları’na kabul için aranan şartlar şöyle:
T.C. vatandaşı olmak,
İstanbul’da bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görüyor olmak,
Ailenin İstanbul dışında ikamet etmesi,
Zorunlu staj dışında asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli işte çalışmamak,
Kamu personeli olmamak,
30 yaşını doldurmamış olmak,
Toplu yaşamaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
Değerlendirmelerin ardından asil ve yedek listeler açıklanacak, öğrenciler kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde yapacak.
YURT ÜCRETLERİ VE İMKANLAR
İBB Yurtları’nda öğrenciler için sabah ve akşam yemeği imkanı devam edecek.
2025-2026 dönemi yurt ücretleri, kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 2 bin 850 TL olarak belirlendi. Ayrıca engelli öğrenciler için 46 kişilik özel kontenjan ayrıldı.
HANGİ YURTLARDA HİZMET VERİLECEK
2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB Yurtları şunlar olacak:
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu