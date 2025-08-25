İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 dönemi öğrenci yurt başvuruları başladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 1

İBB, üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularını açıyor. 

Başvurular, 28 Ağustos saat 23.59’a kadar devam edecek. 

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 2

Sonuçlar Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Başvurular yalnızca İstanbul Senin mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 3

YURT SAYISI VE KAPASİTE ARTTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021’de açılan İBB Yurtları, her yıl kapasitesini artırmaya devam ediyor.

2021’de 3 yurtta 622 öğrenciye ev sahipliği yapılırken,
2024-2025 döneminde 14 yurtta 5 bin 819 öğrenci barındırıldı.
2025-2026 akademik yılında ise Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu ve Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nun eklenmesiyle sayı 16’ya çıktı.

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 4

Toplam yatak kapasitesi 6 bin 232’ye yükseldi. Yurtların 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek. 10 yurt kız öğrencilere, 6 yurt ise erkek öğrencilere ayrıldı.

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 5

BAŞVURU ŞARTLARI

İBB Yurtları’na kabul için aranan şartlar şöyle:

T.C. vatandaşı olmak,

İstanbul’da bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görüyor olmak,

Ailenin İstanbul dışında ikamet etmesi,

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 6

Zorunlu staj dışında asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli işte çalışmamak,

Kamu personeli olmamak,
30 yaşını doldurmamış olmak,

Toplu yaşamaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 7

Değerlendirmelerin ardından asil ve yedek listeler açıklanacak, öğrenciler kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde yapacak.

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 8

YURT ÜCRETLERİ VE İMKANLAR

İBB Yurtları’nda öğrenciler için sabah ve akşam yemeği imkanı devam edecek. 

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 9

2025-2026 dönemi yurt ücretleri, kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 2 bin 850 TL olarak belirlendi. Ayrıca engelli öğrenciler için 46 kişilik özel kontenjan ayrıldı.

İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı - Resim: 10

HANGİ YURTLARDA HİZMET VERİLECEK

2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB Yurtları şunlar olacak:

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

