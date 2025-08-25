İBB öğrenci yurtları başvurusu başladı: 2025-2026 dönemi kayıt şartları ve ücretler açıklandı

YURT SAYISI VE KAPASİTE ARTTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021’de açılan İBB Yurtları, her yıl kapasitesini artırmaya devam ediyor.

2021’de 3 yurtta 622 öğrenciye ev sahipliği yapılırken,

2024-2025 döneminde 14 yurtta 5 bin 819 öğrenci barındırıldı.

2025-2026 akademik yılında ise Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu ve Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nun eklenmesiyle sayı 16’ya çıktı.