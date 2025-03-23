İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları
Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geleceği merak konusu. Peki, bundan sonra ne olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
Ancak ikinci bir "terör" soruşturması daha bulunuyor ve bu soruşturmanın sonucu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geleceğini doğrudan etkileyebilir.
Kent Uzlaşısı adı verilen bu ikinci soruşturmada İmamoğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öne sürülse de, yetkililer bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Henüz resmi bir karar çıkmadı.
KAYYUM ATANIR MI?
Bu süreçte en çok merak edilen konu, İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağı.
Eğer İmamoğlu, "terör" soruşturmasından da tutuklanırsa, belediyeye kayyum atanması gündeme gelebilir.
Ancak sadece yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olması durumunda, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınsa bile, İBB’ye kayyum atanması yasal olarak mümkün değil.
İBB'DE YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK Mİ?
Mevcut durumda, İmamoğlu'nun görevden alınmasıyla birlikte İBB Meclisi içinde yeni bir başkanlık seçimi yapılması bekleniyor. Bu seçimde, İBB Meclisi üyeleri arasından bir isim belirlenerek, belediye başkanlığı koltuğuna oturacak.