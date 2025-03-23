İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geleceği merak konusu. Peki, bundan sonra ne olacak?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

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İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları - Resim: 2

Ancak ikinci bir "terör" soruşturması daha bulunuyor ve bu soruşturmanın sonucu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) geleceğini doğrudan etkileyebilir.

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İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları - Resim: 3

Kent Uzlaşısı adı verilen bu ikinci soruşturmada İmamoğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öne sürülse de, yetkililer bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Henüz resmi bir karar çıkmadı.

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İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları - Resim: 4

KAYYUM ATANIR MI?

Bu süreçte en çok merak edilen konu, İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağı.

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İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları - Resim: 5

Eğer İmamoğlu, "terör" soruşturmasından da tutuklanırsa, belediyeye kayyum atanması gündeme gelebilir.

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İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları - Resim: 6

Ancak sadece yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olması durumunda, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınsa bile, İBB’ye kayyum atanması yasal olarak mümkün değil.

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İBB’ye kayyum atanacak mı? İşte sürecin detayları - Resim: 7

İBB'DE YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK Mİ?

Mevcut durumda, İmamoğlu'nun görevden alınmasıyla birlikte İBB Meclisi içinde yeni bir başkanlık seçimi yapılması bekleniyor. Bu seçimde, İBB Meclisi üyeleri arasından bir isim belirlenerek, belediye başkanlığı koltuğuna oturacak.

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