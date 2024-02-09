İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan “NARKOGÜÇ-48” açıklaması...

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonlarında; 1 ton 39 kg uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 242 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." vurgusu yapıldı.

Açıklama şu şekilde;