İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan “NARKOGÜÇ-48” açıklaması...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonları ile ilgili açıklama yaptı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan “NARKOGÜÇ-48” açıklaması...
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonlarında; 1 ton 39 kg uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 242 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." vurgusu yapıldı. 

Açıklama şu şekilde;

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# Ali Yerlikaya # narkotik
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