İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan “NARKOGÜÇ-48” açıklaması...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonları ile ilgili açıklama yaptı...
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonlarında; 1 ton 39 kg uyuşturucu madde ve 509 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 242 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." vurgusu yapıldı.
Açıklama şu şekilde;
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 9, 2024
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣8️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonlarında;
1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
5️⃣0️⃣9️⃣ Bin adet… pic.twitter.com/aIRjYhxusd