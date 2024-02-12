İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan silah kaçakçılığı açıklaması...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden ’Mercek-11’ Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. Bin 124 şüpheli gözaltına alındı."

7⃣4️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-11” Operasyonlarında;

📌7️⃣4️⃣9️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📌7️⃣2️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

📌2️⃣6️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📌1️⃣6️⃣4️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

📌9️⃣9️⃣8️⃣ Silah… pic.twitter.com/zaGSzim0wj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 12, 2024