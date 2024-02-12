İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan silah kaçakçılığı açıklaması...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden ’Mercek-11’ operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan silah kaçakçılığı açıklaması...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden ’Mercek-11’ Operasyonlarında; 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildi. Bin 124 şüpheli gözaltına alındı."

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