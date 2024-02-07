İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ’KAFES-37’ açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen ’KAFES-37’ Operasyonları ile ilgili bilgilendirme açıklamasını sosyal medya hesabı 'X' den yaptığı paylaşımla duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen ’KAFES-37’ Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya’daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı"
Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2️⃣ Organize Suç Örgütü Çökertildi❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2024
Elazığ’daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 3️⃣5️⃣… pic.twitter.com/3dfpw7SJvh