İhmal Mi? Cinayet Mi? Aydın'daki Asansör Kazası Tartışılıyor

Yetkililer asansör bakımının yapıldığı söyledi, öğrenciler cinayet dedi. Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda 15 kişilik asansöre 16 öğrenci bindi. Asansör kapısı kapanmadan -1 düştü. 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Bir eve ateş düştü.

Öğrenciler tepkili, ihmal olduğunu söylüyorlar. Sık sık uyarı yapılmış ancak çözüm bulunamamış. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri sorumluların ceza almasını istedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, asansörün 21 Eylül’de bakımının yapıldığını söylese de uzmanların dedikleri tersini gösteriyor.

Makine Mühendisi ve Asansör Uzmanı Haydar Ceylan, "Kapısı açık olan bir asansör asla harekat etmemeli. Asansörün fren ayarında bozukluk söz konusu. Normalde değil 1 kişi 20 kişi de binse asansörün gitmemesi lazım. Sorun bakımda." dedi.

"Muayene Firmalarını Belediyeler Seçmemeli"

Her yıl yapılması zorunlu olan asansörlerin periyodik muayenelerini yapacak firmaları belediyeler seçiyor. Uzmanlar tam da bu noktada uyarıda bulunuyor.

- Belediyelerin seçtiği A tipi Muayene Kuruluşları doğal olarak siyasi baskılarla ve rüşvetle işi alabiliyor. Sektördeki ki bu gelişmeler asansörlerin ilgili yönetmeliğe göre denetlememesine, etiket ve rapor veren kuruluşların siyasi kimliklerinden dolayı etkin bir şekilde kontrol edilememesine ve gerekli önleyici yaptırımların uygulanamamasına sebebiyet veriyor. Her asansöre tescil öncesinde yapılması zorunlu olan yük testi maalesef birçok Asansör Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılmıyor. Asansör periyodik muayene şirketlerini belediyeler seçmemeli.

Kaza ile ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlığı, yurt müdürünü açığa aldı. Olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.