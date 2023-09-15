İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor?

Son yayınlanan rakamlara göre bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler... Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor?