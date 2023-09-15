İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor?
Türkiye'de il sayısının 100'ü bulacağı gündemdeyken TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler belli oldu. Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
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Son yayınlanan rakamlara göre bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler... Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor?
Hakkari-Yüksekova
Mardin-Midyat
Adıyaman-Kahta