İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor?

Türkiye'de il sayısının 100'ü bulacağı gündemdeyken TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler belli oldu. Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?

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İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor? - Resim: 1

Son yayınlanan rakamlara göre bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler... Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor?

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İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor? - Resim: 2

Hakkari-Yüksekova

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İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor? - Resim: 3

Mardin-Midyat

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İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı? Yaşadığınız ilçe yoksa il mi oluyor? - Resim: 4

Adıyaman-Kahta

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