İlber Ortaylı'dan Göçmen Vurgusu: “Asya'dan Nitelikli Göçmenlere İhtiyacımız Var”

Ortaylı, “eğer insanlarımızın Batı’ya kaçmasını önlemek istiyorsak, böyle bir kadrolaşma yaratılması şarttır” dedi.



Tükiye’de 4,5 milyon civarında göçmen yaşıyor. Özellikle Suriyeli göçmenler üzerinden zaman zaman tartışmalar yaşanıyor, göçmen karşıtlığı kışkırtılmaya çalışılıyor.



Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Asya’da Devlet Birikimi Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, göçmenler konusunda önemli ve çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık başta olmak üzere pek çok alanda ilerlemesini, Doğu’dan gelen göçmenler ile sağlayacağını vurguladı:

- Bugün çalışan annelerimiz yavruları için en iyi imkanları gidecekleri pahalı yuvalarda ve okullarda değil, doğudan cuğul cumhuriyetlerden gelen bakıcılarda buluyor. O bizim alıştığımız tipte bir bakıcı değildir. Her üniversitede bilhassa yeni kurulanlarda Azerbaycan ve Kazakistan’dan gelen matemikçiyi orta Asya’dan gelen edebiyatçıları aramak zorundayız. Mahvolan hayvancılığımız, atçılığımız , dökülmeye başlayan zıratımız ancak buralardan gelen insanlarla yaşayacak.



Prof. Dr. Ortaylı, tarihten örnekler verdi. Türkiye’nin özellikle Asya ülkelerinin çeşitli alanlardaki tecrübelerinden yararlanması gerektiğini belirtti. Batı’ya beyin göçünün, ancak Doğu’nun birikimlerinden yararlanarak önlenebileceğinin altını çizdi.



