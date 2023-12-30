İletişim Başkanlığı'ndan Bilgi Kirliliğine Engel! Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Hakkında Gerçekler
İletişim Başkanlığı'nın bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada özellikle yaşanan bilgi kirliliğini açığa kavuşturdu. Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakkındaki tüm detaylar...
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yaptığı paylaşımla Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakkında yayılan yanlış bilgileri düzeltti.
NE OLDU?
29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması beklenen ancak ileri bir tarihe ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalınmıştır.
Söz konusu bilgi kirliliği; hem bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yıpratıcı sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir.
Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir.
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir.
Ortak kararın ardından maçın 29 Aralık 2023 TSİ 20.45'te oynanması planlanmıştır.
Maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023’te bir protokol üzerinde mutabakata varılmıştır.