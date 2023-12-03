Interpol Tarafından Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı!

Interpol tarafından mavi bültenle aranan, Rusya'da faaliyet gösteren Thieves in Law suç örgütünün yöneticilerinden Shamil Amirov İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek" dedi.

Interpol Tarafından Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı!
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Yurt içinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen Kafes-15 Operasyonu ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Interpol'ün Aradığı Suç Örgütü Yöneticisi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan Interpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığının tespit edildiğini belirtti.

Kafes-15 operasyonuyla yakalanan Amirov'un Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden olduğunu kaydeden Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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