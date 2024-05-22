İranlı şehitler son yolculuklarına uğurlandı

İran şehitlerini uğurluyor. Şehit İbrahim Reisi, Şehit Hüseyin Emir Abdullahiyan ve helikopter kazasında şehit olanlar için Tebriz ve Kum kentlerinin ardından başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze namazına Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de katıldı.



İranlılar tören için Tahran sokaklarını doldurdu. Yüz binlerce kişi üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. İranlılar şehitlerine ve ülkelerine olan bağlılıklarını dosta düşmana gösterdi.

İRANLILAR BÖLGE BİRLİĞİ İSTİYOR

İranlılar; Türkiye, İran ve Azerbaycan’ın birlik olmasını istedi. Tahran’da yapılan törene 10 ülke başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde, 20 ülke bakan düzeyinde toplam 50 ülke katılım gösterdi.



Türkiye Cumhuriyeti Devletini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. İran İslam Cumhuriyeti devletinin düzenlediği törene Vatan Partisi adına genel başkan yardımcısı Hasan Korkmazcan ile Uluslararası ilişkiler bürosu yönetici Daşar Karadağ katıldı.



Şehit devlet adamlarının tabutları önünde saygı duruşunda bulunan ve dua okuyan Vatan Partisi heyeti şehit İbrahim Reisi'nin makamına vekalet eden İran Cumhurbaşkanı vekili Muhammed Muhbir'e taziyelerini iletti.

Tahran’daki törenlerin ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine götürülecek. Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.