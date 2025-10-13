İşçi ve memur eşitlendi! Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor

KORUYUCU AİLELER DE YARARLANACAK

Yasal düzenleme yalnızca biyolojik ebeveynleri değil, koruyucu aileleri de kapsıyor. Buna göre, üç yaşını doldurmamış bir veya birden fazla çocuğu koruyucu aile olarak yanına alan memurlara 15 gün izin verilecek. Aynı şekilde işçiler de bu durumda 15 gün ücretsiz izin hakkı elde edecek.