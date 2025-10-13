İşçi ve memur eşitlendi! Doğum, süt ve ücretsiz izin farkı tarihe karışıyor
Hükümet, çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren büyük bir adım atıyor. Yeni düzenleme ile işçi ve memur arasındaki doğum, süt ve ücretsiz izin farkları kaldırılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hükümet, aile yaşamını destekleyecek kapsamlı bir yasal çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM’deki bazı milletvekillerinin ortak yürüttüğü taslak, olgunlaştırıldıktan sonra Meclis’e sunulacak.
Ekonomim'e göre, özellikle çalışan kadınların doğum, süt ve ücretsiz izin haklarında önemli değişiklikler getiriyor. Tasarı, işçi ve memur arasındaki izin farklarını ortadan kaldırarak eşit haklar sağlamayı hedefliyor.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR
Mevcut yasaya göre kadın çalışanlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabiliyor.
Çoğul gebeliklerde bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Ancak yeni düzenlemeyle doğum izni 24 haftaya çıkarılacak.
SÜT İZNİNDE EŞİTLİK SAĞLANIYOR
Şu anda memur anneler bebek bir yaşına gelene kadar ilk 6 ayda günde 3 saat, sonraki 6 ayda 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. İşçi annelerin ise süt izni süresi her gün 1,5 saat ile sınırlı. Yeni düzenlemeye göre bu fark ortadan kaldırılıyor.
Buna göre işçi anneler de memur anneler gibi ilk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ayda 1,5 saat süt izni kullanabilecek. Böylece hem kamu hem özel sektörde çalışan annelere eşit emzirme süresi tanınmış olacak.
ÜCRETSİZ İZİN SÜRESİ 2 YILA UZUYOR
Mevzuata göre doğum yapan memurlar, doğum sonrası izinlerinin bitiminden itibaren 2 yıl ücretsiz izin alabiliyor. İşçi anneler için bu süre yalnızca 6 ay ile sınırlıydı.
Yeni yasal düzenlemeyle bu fark da ortadan kalkıyor. Artık işçi anneler de memur anneler gibi doğum sonrası 2 yıl ücretsiz izin hakkına sahip olacak.
BABALIK İZNİ DE ARTIYOR
Düzenlemenin bir diğer önemli başlığı ise babalık izni. Mevcut uygulamada özel sektörde çalışan babalara 5 gün, kamu çalışanlarına ise 10 gün izin veriliyor.
Yeni taslağa göre, işçi babalar için babalık izni 10 güne çıkarılacak. Ayrıca üzerinde çalışılan alternatif bir formüle göre hem işçi hem memur babalar için bu sürenin 15 güne çıkarılması da planlanıyor.
KORUYUCU AİLELER DE YARARLANACAK
Yasal düzenleme yalnızca biyolojik ebeveynleri değil, koruyucu aileleri de kapsıyor. Buna göre, üç yaşını doldurmamış bir veya birden fazla çocuğu koruyucu aile olarak yanına alan memurlara 15 gün izin verilecek. Aynı şekilde işçiler de bu durumda 15 gün ücretsiz izin hakkı elde edecek.