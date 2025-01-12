İŞKUR 2024 verileri: En çok istihdam edilen meslekler belli oldu
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2024 yılı verilerine göre, Türkiye’de en fazla istihdam özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson mesleklerinde gerçekleşti.
İŞKUR, istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve iş gücü piyasasına katılımın genişletilmesi hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Ekonomist.com'un haberine göre, bu kapsamda, 2024 yılı boyunca toplam 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi.
İstihdam edilenlerin 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olurken, işe yerleştirilenler arasında 45 bin engelli birey de yer aldı.
2023 yılına kıyasla 2024'te istihdam edilen kişi sayısı, yüzde 17,53 artışla 1 milyon 237 bin 26’dan 1 milyon 453 bin 833’e yükseldi.
EN FAZLA İSTİHDAM İSTANBUL'DA
Şehir bazında en fazla işe yerleşme İstanbul’da gerçekleşti. 340 bin 689 kişi İstanbul’da iş bulurken, Ankara’da 107 bin 830 kişi, İzmir’de 80 bin 542 kişi, Bursa’da 60 bin 733 kişi ve Kocaeli’nde 58 bin 489 kişi işe yerleştirildi.
İŞKUR, geçen yıl işverenlerden toplam 2 milyon 566 bin 31 açık iş ilanı aldı. Açık işlerin yüzde 99,1’i özel sektörden geldi. Sektörler arasında en fazla açık iş, imalat sektöründe (1 milyon 14 bin 292 başvuru) gerçekleşti.
İmalat sektörünü sırasıyla toptan ve perakende ticaret (351 bin 502 açık iş) ve idari ve destek hizmet faaliyetleri (337 bin 480 açık iş) izledi.
İŞKUR’un açıkladığı verilere göre, 2024 yılında en fazla istihdam edilen 10 meslek:
Silahsız özel güvenlik görevlisi: 74 bin 900 kişi
Turizm ve otelcilik elemanı: 65 bin 123 kişi
Reyon görevlisi: 53 bin 327 kişi
Konfeksiyon işçisi: 43 bin 830 kişi
Garson: 40 bin 691 kişi
Bu meslekleri, elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda alanında perakende satış elemanı takip etti.