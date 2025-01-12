İŞKUR 2024 verileri: En çok istihdam edilen meslekler belli oldu

EN FAZLA İSTİHDAM İSTANBUL'DA

Şehir bazında en fazla işe yerleşme İstanbul’da gerçekleşti. 340 bin 689 kişi İstanbul’da iş bulurken, Ankara’da 107 bin 830 kişi, İzmir’de 80 bin 542 kişi, Bursa’da 60 bin 733 kişi ve Kocaeli’nde 58 bin 489 kişi işe yerleştirildi.