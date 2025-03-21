İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: İşte yeni yatırım alanı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dolar ve altın fiyatlarının yükselişi hakkında konuşan Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalara değindi.
Merkez Bankası’nın piyasalara yönelik müdahalelerini değerlendiren Memiş, dolar kurunun 40 liranın üzerine çıkmasının istenmediğini belirtti. Bu nedenle çeşitli müdahalelerle doların 35-40 lira bandında tutulmaya çalışıldığını ifade eden Memiş,
"Özellikle 40 lira seviyesi kritik eşik olarak görülüyor ve bu seviyenin aşılmaması için adımlar atılıyor. Teknik olarak doların 37 liranın altına çok fazla inmek istemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü piyasada hâlâ güçlü talepler var" dedi.
Ayrıca döviz kurlarındaki oynaklığa dikkat çeken Memiş, yatırımcıların uzun vadeli bir strateji belirlemeleri gerektiğini vurguladı.
"Kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcılar için büyük fırsatlar sunarken, bilinçli hareket etmek gerekiyor. Şu anda dolar kuru üzerindeki baskı devam ediyor ancak küresel gelişmeler de takip edilmeli" ifadelerini kullandı.
"piyasada belirsizlik devam ediyor"
Piyasalarda süregelen belirsizliğe dikkat çeken Memiş, fiyat aralıklarında geniş marjların oluştuğunu ve bunun yatırımcıları tedirgin ettiğini söyledi.
"Piyasalardaki oynaklık nedeniyle alım-satım farkı oldukça açıldı. Bu da piyasada gergin bir bekleyişe yol açtı. Döviz kuru tarafında yeni ataklar oluşurken, biz yıllık bazda beklenen seviyelere yalnızca 2,5 aylık süreçte ulaştık" dedi.
Memiş, döviz ve altın fiyatlarının hızlı yükselmesi nedeniyle yatırımcıların yeni alternatiflere yönelmesi gerektiğini de belirtti.
"Doların 40 liraya, euronun 45 liraya ve gram altının 4 bin liraya ulaşması, yatırımcıların planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Şu an için piyasada bir normalleşme süreci yok ve belirsizlik devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Altının artık takı olmaktan çıktığını ve lüks bir yatırım aracına dönüştüğünü vurgulayan Memiş, yükselen fiyatlar nedeniyle insanların altın alımında zorlandığını belirtti. "Gram altının fiyatı yıllık bazda beklediğimiz 4.500 lira seviyesine yaklaşıyor ve bu artık sürpriz değil. Ons altın tarafında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. 3.000 doların üzerine yerleşme çabası var. Altın artık bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor ve takı olarak kullanımı her geçen gün azalıyor" dedi.
Özellikle düğün sezonlarında altın takıların artık eskisi kadar tercih edilmediğini söyleyen Memiş, "Eskiden gram gram altın alınabiliyordu ancak bugün fiyatlar nedeniyle birçok kişi altına ulaşmakta zorlanıyor. Bu da farklı yatırım araçlarına yönelimi artırıyor" şeklinde konuştu.
"gümüş, altından daha fazla kazandırıyor"
Altına alternatif olarak gümüşün öne çıktığını belirten Memiş, yatırımcıların gümüşü göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı. "Gümüşün gram fiyatı şu anda 40-45 lira bandında seyrediyor. Yılın ilk çeyreğine baktığımızda, gümüşün altına kıyasla daha fazla kazandırdığını görüyoruz. Gümüş, uzun vadeli yatırım açısından oldukça önemli bir emtia" dedi.
Gümüş yatırımı yapmak isteyenler için önerilerde bulunan Memiş, "Bankalar üzerinden gümüş hesabı açarak yatırım yapmak mümkün. Bunun yanı sıra, Kapalıçarşı gibi piyasalardan fiziki gümüş almak da bir seçenek olabilir. Gümüş yatırımını henüz keşfetmemiş yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.
Son olarak piyasalardaki belirsizliğin kısa vadede devam edeceğini öngören Memiş, yatırımcıların dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtti. "Bu süreçte ani kararlar almaktan kaçınılmalı ve piyasa hareketleri iyi analiz edilmeli. Önümüzdeki aylarda dolar, altın ve gümüşte nasıl bir seyir izleneceğini yakından takip edeceğiz" diyerek yatırımcılara uyarılarda bulundu.