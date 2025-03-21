İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: İşte yeni yatırım alanı!



Altının artık takı olmaktan çıktığını ve lüks bir yatırım aracına dönüştüğünü vurgulayan Memiş, yükselen fiyatlar nedeniyle insanların altın alımında zorlandığını belirtti. "Gram altının fiyatı yıllık bazda beklediğimiz 4.500 lira seviyesine yaklaşıyor ve bu artık sürpriz değil. Ons altın tarafında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. 3.000 doların üzerine yerleşme çabası var. Altın artık bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor ve takı olarak kullanımı her geçen gün azalıyor" dedi.