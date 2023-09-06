İstanbul sular altında kaldı! İnsanlar su dolan evlerden canını zor kurtardı

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.

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İstanbul sular altında kaldı! İnsanlar su dolan evlerden canını zor kurtardı - Resim: 1

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de şiddetini artırdı.

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İstanbul sular altında kaldı! İnsanlar su dolan evlerden canını zor kurtardı - Resim: 2

Arnavutköy, Zemzem Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir ailenin evini su bastı.

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İstanbul sular altında kaldı! İnsanlar su dolan evlerden canını zor kurtardı - Resim: 3

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

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İstanbul sular altında kaldı! İnsanlar su dolan evlerden canını zor kurtardı - Resim: 4

İstanbul Valiliği, sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında yaralanan 12 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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