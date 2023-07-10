İstanbul'a elektrik kesintisi alarmı! Mumları ve fenerleri hazırlayın... İşte İstanbul 11 Temmuz Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 11 Temmuz Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama da yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 11 Temmuz Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AMASYA, AĞAÇLI, BEHİÇ, BENGİ, FLORYA, KOZPINAR, NADİR, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah DOKTORLAR, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, HALİÇ, HAZAN, NAMIK KEMAL, NEVİN, TABİP, ÖZEL sk bölgelerinde 11/07/2023 13:00:00 - 11/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Temmuz 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Temmuz 2023 Salı 16:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CENK sk bölgelerinde 11/07/2023 13:00:00 - 11/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Temmuz 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Temmuz 2023 Salı 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2093., 2096., 2098., 2100., 2102., 2107., 2110., 2121. sk bölgelerinde 11/07/2023 13:00:00 - 11/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Temmuz 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Temmuz 2023 Salı 17:00