İstanbul'a kar için tarih verildi! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!

Prof. Dr. Orhan Şen, "Ayın 5'i ve 9'u gibi bu tarihlerde kar yağışı olabilir. İstanbul da buna dahil. Tabii atmosferdeki olay çok şeyin altında. Eğer değişiklik olmazsa bu şekilde bir kar tahmini var. Şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil.