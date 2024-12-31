İstanbul'a kar için tarih verildi! Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 2025 yılının ilk günü yurtta yağış beklenmiyor, sıcaklığının ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Rize,Trabzon çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, Nevşehir çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025’in ilk gününün hava tahmin raporunu açıkladı. 2025 yılının ilk günü ise yurtta yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, "Ayın 5'i ve 9'u gibi bu tarihlerde kar yağışı olabilir. İstanbul da buna dahil. Tabii atmosferdeki olay çok şeyin altında. Eğer değişiklik olmazsa bu şekilde bir kar tahmini var. Şiddetini şimdiden kestirmek mümkün değil.
Ocak ayı genellikle yağışların olacağı bir ay olacak. Ama yağışlar düşeceği için Marmara'nın yüksekliklerinde kar yağışları görürüz. Hatta Sömestr tatilinin olduğu civarlarda da Türkiye'de kar yağışı görülecektir. Yani Şubat ayında da kar yağışı İstanbul’da görüşebilecek."