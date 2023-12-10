İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak! Tarih Verdi...

Megakent bir süredir soğuk havanın etkisindeyken kent sakinleri ise "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu merak ediyordu. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul için müjdeyi verdi.

İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak! Tarih Verdi...
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Aralık ayı başından bu yana yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava içten içe kendisini hissettiriyor. İstanbul'da ise sıcaklık zaman zaman 5 derecenin altına kadar düşebiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda hafta sonu için İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına uyarısı geldi. Peki, "İstanbul'a kar yağacak mı, bu yıl ne zaman kar yağacak?" 

İstanbul'a 'kurtların indiği kış' olarak anılan 1963 kışında yaşananlar gazete manşetlerine konu olmuştu.

Ülkemizde 1963 kışı diye bilinen dönem, dünyada ise The Big Frezee olarak anılıyor. Avrupa'nın da yaşadığı en soğuk kışlardan biriydi.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbulluları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

'Lapa Lapa Kar Geliyor'

Üsküdar'ın 13 Ocak 1963 günü çekilen fotoğrafını alıntılayan Ökten, paylaşımına "13 Ocak günü sağanak yağmur yerini lapa lapa kara bırakıyor ve kar 28 Ocak akşamına kadar devam ediyor. Çok özledik..." notunu düştü.

# istanbul # kar yağışı
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