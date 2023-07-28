İstanbul'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyeceği duyuruldu! İşte İstanbul 29 Temmuz Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 29 Temmuz Cumartesi günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 29 Temmuz Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEYOĞLU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat 15 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, ELİF EFENDİ, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, YUNUS, ÖZGÜR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 29/07/2023 16:15:00 - 29/07/2023 20:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:15
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Temmuz 2023 Cumartesi 20:30
İLÇE: BEYOĞLU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AVCILAR, AÇIK, CAN, CAN KARDEŞLER, CEMİYET, DİRİ, GÜZEL BAHÇE, GÜZELLER, KAYIŞOĞLU, KÜÇÜK EFEM, MENEVŞE, MERDİVENLİ, OKÇULAR ÇEŞME, PİYALEPAŞA, SAĞLIK OCAĞI, TOROS, YARPUZ, ÇİÇEK, ÜLEV, ŞENAY, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 29/07/2023 15:00:00 - 29/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:00
İLÇE: BEYLİKDÜZÜ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 194., KANUNİ, SANCAKTAR sk bölgelerinde 29/07/2023 13:00:00 - 29/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:00