İstanbul'da büyük çaplı elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyeceği duyuruldu! İşte İstanbul 31 Temmuz Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 31 Temmuz Pazartesi günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 31 Temmuz Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SARIYER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / KOCATAŞ mah DEREBOYLARI, ÇIRÇIR DERESİ. sk / MADEN mah DEREİÇİ., ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-KASIMPATI sk bölgelerinde 31/07/2023 14:00:00 - 31/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, GÜNBEY, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 31/07/2023 13:00:00 - 31/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KAAN 2, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 31/07/2023 12:00:00 - 31/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00