İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ ilçe ilçe açıkladı! İşte İstanbul 14 Ağustos Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 14 Ağustos Pazartesi günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 14 Ağustos Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: AVCILAR
2023-08-14 İstanbul Avcılar Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 4 saat
İstanbul Avcılar bölgesinde Elektrik Kesintisine Dahil Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARANFİL, URAN sk bölgelerinde 14/08/2023 13:00:00 - 14/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:00
İLÇE: AVCILAR
İstanbul Avcılar Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 2 saat
İstanbul Avcılar'ta Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 14/08/2023 12:30:00 - 14/08/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:30
İLÇE: ESENYURT
İstanbul Esenyurt Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 4 saat
İstanbul Esenyurt'ta Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1160., 1205., 1207., 1210., 1211., 1212., 1213., 1214., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME, YAŞAR KEMAL sk / PINAR mah 1215., 1216., 1218., 1220., 1240., YAŞAR KEMAL sk / ÇINAR mah 1396., 1410., 1441., 1442., 1443., AHMET ARİF sk bölgelerinde 14/08/2023 12:00:00 - 14/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:00