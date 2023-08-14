İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ ilçe ilçe açıkladı! İşte İstanbul 15 Ağustos Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 15 Ağustos Salı günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 15 Ağustos Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Dikkat! Silivri için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEMİZKUMLAR mah MİLLET CADDESİ bölgelerinde 15/08/2023 13:00:00 - 15/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Ağustos 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Ağustos 2023 Salı 16:00
İLÇE: BEYLİKDÜZÜ
2023-08-15 İstanbul Beylikdüzü Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 4 saat
İstanbul Beylikdüzü bölgesinde Elektrik Kesintisine Dahil Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 51. sk bölgelerinde 15/08/2023 13:00:00 - 15/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Ağustos 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Ağustos 2023 Salı 17:00
İLÇE: SARIYER
İstanbul Sarıyer için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 3 saat 30 dakika
Duyuru: Sarıyer İlçesindeki Kesintiden Etkilenecek Bölgeler İSTANBUL SARIYER ilce -YENİKÖY mah sk / İSTİNYE mah sk bölgelerinde 15/08/2023 10:30:00 - 15/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 15 Ağustos 2023 Salı 10:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Ağustos 2023 Salı 14:00