İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce elektriğin olmayacağı ilçeler belli oldu! İstanbul 20 Ağustos Pazar elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 20 Ağustos Pazar günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 20 Ağustos Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: AVCILAR
20 Ağustos 2023 Pazar 13:00 İstanbul Avcılar Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 4 saat
Avcılar Kesinti Bölgeleri : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN sk bölgelerinde 20/08/2023 13:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Ağustos 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Ağustos 2023 Pazar 17:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
2023-08-20 İstanbul Arnavutköy Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 5 saat
İstanbul Arnavutköy'ta Elektriği Kesilen Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 20/08/2023 12:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Ağustos 2023 Pazar 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Ağustos 2023 Pazar 17:00
İLÇE: KAĞITHANE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEKAN, DERGİ, DEVİR, DONANMA, DUYGU, DÜZENLİ, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, YILDIRIM, ŞEBNEM sk bölgelerinde 20/08/2023 10:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Ağustos 2023 Pazar 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Ağustos 2023 Pazar 14:00