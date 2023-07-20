İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 21 Temmuz Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 21 Temmuz Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama da yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 21 Temmuz Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sultangazi
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1280/1., 1297., 1298., 1300., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 21/07/2023 15:00:00 - 21/07/2023 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Temmuz 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Temmuz 2023 Cuma 19:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beyoğlu
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, ARDA, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, KADI MEHMET, KADI MEHMET ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ ŞAHİN, KÜRKÇÜ ŞAHİN ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, MUİT, PİYADE, YENİ, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME MERDİVEN, İBADULLAH sk / KULAKSIZ mah ARDA, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, NİSA MEKTEBİ, SEVGİ, İBADULLAH sk bölgelerinde 21/07/2023 15:00:00 - 21/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Temmuz 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Temmuz 2023 Cuma 21:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Avcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KORKMAZ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 21/07/2023 13:00:00 - 21/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Temmuz 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Temmuz 2023 Cuma 17:00