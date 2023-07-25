İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 26 Temmuz Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 26 Temmuz Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ açıklamayı duyurdu. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 26 Temmuz Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah CELAL NURİ sk bölgelerinde 26/07/2023 13:00:00 - 26/07/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Temmuz 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:00
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ERGENEKON, KURTULUŞ sk / CUMHURİYET mah HALASKARGAZİ sk / DUATEPE mah ERGENEKON, KURTULUŞ sk / MEŞRUTİYET mah MADALYON sk bölgelerinde 26/07/2023 12:00:00 - 26/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah SIRAEVLER ÇIKMAZI, TEZER, YİĞİTER sk bölgelerinde 26/07/2023 11:04:00 - 26/07/2023 14:04:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:04
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:04