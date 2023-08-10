İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 11 Ağustos Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 11 Ağustos Cuma günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 11 Ağustos Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: EYÜPSULTAN
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TİKVEŞLİ sk bölgelerinde 11/08/2023 19:00:00 - 11/08/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Ağustos 2023 Cuma 19:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Ağustos 2023 Cuma 23:00
İLÇE: BEYLİKDÜZÜ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 194., KANUNİ, SANCAKTAR sk bölgelerinde 11/08/2023 13:00:00 - 11/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Ağustos 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Ağustos 2023 Cuma 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah trablusgarp bulvarı, açar sokak bölgelerinde 11/08/2023 13:00:00 - 11/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Ağustos 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Ağustos 2023 Cuma 16:00