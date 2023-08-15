İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ o ilçeleri duyurdu! İşte İstanbul 16 Ağustos Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 16 Ağustos Çarşamba günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 16 Ağustos Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SİLİVRİ
16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:00 İstanbul Silivri Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 3 saat
Silivri Kesinti Bölgeleri : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SANCAKTEPE mah millet caddesi bölgelerinde 16/08/2023 13:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
İstanbul Arnavutköy Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 5 saat
İstanbul Arnavutköy'ta Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah AYDİLEK, GÜNPINAR, PERTEV, SEMA, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, ÇOBAN ÇEŞME sk bölgelerinde 16/08/2023 11:00:00 - 16/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Dikkat! Arnavutköy için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NEZAKET, OLUK, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, SADRAZAM, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SİNANPAŞA, YİĞİTHAN, ZİRAAT, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 16/08/2023 10:00:00 - 16/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:00