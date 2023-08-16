İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde elektriklerin gideceği belli oldu! İşte İstanbul 17 Ağustos Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 17 Ağustos Perşembe günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 17 Ağustos Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: EYÜPSULTAN
İstanbul Eyüpsultan için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 4 saat
Duyuru: Eyüpsultan İlçesindeki Kesintiden Etkilenecek Bölgeler İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TİKVEŞLİ sk bölgelerinde 17/08/2023 19:00:00 - 17/08/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ağustos 2023 Perşembe 19:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ağustos 2023 Perşembe 23:00
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ, IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ, ŞOFÖR sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, AKMAZÇEŞME, BARBAROS, BOSTANCIBAŞI, CAMCI HÜSEYİN, CİHANNÜMA, DALBUDAK, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, ESKİYILDIZ, FARUK CANITEZ, HASFIRIN, HÜSNÜ SAVMAN, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, MUHTAR-I EVVEL, SALİHEFENDİ, SALİHEFENDİ ARALIĞI, SARAY, SERENCEBEY YOKUŞU, TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, BEŞİKTAŞ, CEZAYİR, HASFIRIN, HAYRETTİN İSKELESİ, IHLAMURDERE, KAZAN, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, KÖYİÇİ MEYDAN, LEŞGER, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, SELAMLIK, ÇİĞDEM, ŞAİR LEYLA, ŞEHİT ASIM sk / TÜRKALİ mah LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, TÜRKÇEŞME sk / VİŞNEZADE mah DOLMABAHÇE, HAYRETTİN İSKELESİ sk / YILDIZ mah ALİM KADIN ÇIKMAZI, ASARİYE, ASARİYE CAMİ ÇIKMAZI, ASMASALKIM, BALÇİÇEĞİ, BUKET ÇIKMAZI, ESKİKONAK, ESKİYILDIZ, EĞRİÇINAR, HASIRCI VELİ, HOROZ, KEMENT ÇIKMAZI, MESCİD, MUHTAR-I EVVEL, MÜVEZZİ, PERİ ÇIKMAZI, SADIKOĞLU, SALÇIKLAR, SERENCEBEY YOKUŞU, SİNANPAŞA KUYU, SİNANPAŞA MESCİDİ, YALI ÇIKMAZI, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOLU, ÇIRAĞAN, ÇİTLENBİK, ÇİĞDEM, ŞAHNİŞİN, ŞEREFLİ VELİ sk bölgelerinde 17/08/2023 15:00:00 - 17/08/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ağustos 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ağustos 2023 Perşembe 21:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 17/08/2023 13:00:00 - 17/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ağustos 2023 Perşembe 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ağustos 2023 Perşembe 17:00