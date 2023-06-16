İstanbul'da elektrik kesintisi! Megakent karanlığa bürünecek! Mumlarınız hazır mı? İşte İstanbul 17 Haziran Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 17 Haziran Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 17 Haziran Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAYRAMPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 17/06/2023 16:00:00 - 17/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Haziran 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Haziran 2023 Cumartesi 19:00
İLÇE: BAYRAMPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 17/06/2023 14:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Haziran 2023 Cumartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Haziran 2023 Cumartesi 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN, DAMLA, PARK, ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 17/06/2023 14:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Haziran 2023 Cumartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Haziran 2023 Cumartesi 16:00