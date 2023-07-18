İstanbul'da elektrik kesintisi! Mumlarınızı hazırlayın! İşte İstanbul 19 Temmuz Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 19 Temmuz Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama da yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 19 Temmuz Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, FÜZECİLER, KOÇYİĞİTLER, MUHARİPLER, ÖZDEŞ sk bölgelerinde 19/07/2023 15:00:00 - 19/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:00
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BAHÇELER, BOZOVA, BÜLBÜL, DENİZHAN, GÜNGÖREN, MEHMETÇİK, ŞEHİT NİYAZİ sk bölgelerinde 19/07/2023 15:00:00 - 19/07/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 19/07/2023 13:00:00 - 19/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:00