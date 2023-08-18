İstanbul'da elektrik kesintisi! O ilçeler açıklandı! İşte İstanbul 19 Ağustos Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 19 Ağustos Cumartesi günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 19 Ağustos Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAYRAMPAŞA
19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00 İstanbul Bayrampaşa Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 2 saat
Bayrampaşa Kesinti Bölgeleri : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 19/08/2023 16:00:00 - 19/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Ağustos 2023 Cumartesi 18:00
İLÇE: BAYRAMPAŞA
19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:00 İstanbul Bayrampaşa Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 5 saat
Bayrampaşa Kesinti Bölgeleri : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 19/08/2023 14:00:00 - 19/08/2023 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Dikkat! Avcılar için Elektrik Kesintisi Olacak Bölgeler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, TALİMHANE, ÇİĞDEM, ÖZARI sk bölgelerinde 19/08/2023 13:00:00 - 19/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:00