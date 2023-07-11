İstanbul'da elektrik kesintisi olacak! Mumlarınızı hazırladınız mı? İşte İstanbul 12 Temmuz Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 12 Temmuz Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama da yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 12 Temmuz Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / ZAFER mah 110. sk bölgelerinde 12/07/2023 13:00:00 - 12/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:00
İLÇE: BEYOĞLU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-EMEKYEMEZ mah EFLATUN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ GERDAN, HARUP, KARTOPU, MÜRVER, SARIKÇI, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI, YOLCU HAMAM, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE MEKTEBİ, YOLCUZADE İSKENDER, ÇAM sk bölgelerinde 12/07/2023 12:00:00 - 12/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Temmuz 2023 Çarşamba 15:00
İLÇE: BÜYÜKÇEKMECE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AŞİYAN, CEZMİ, EVREN, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, ÇORUH sk / PINARTEPE mah HAZAL 1, ORHANGAZİ, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 12/07/2023 12:00:00 - 12/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:00