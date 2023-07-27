İstanbul'da elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınız hazır mı? İşte İstanbul 28 Temmuz Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 28 Temmuz Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ açıklamayı duyurdu. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 28 Temmuz Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEYOĞLU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, AZAK, BİLEZİKÇİ, DEMET, DEĞİRMEN, KAYTANCI RASİM, KAZASKADIN, KURTULUŞ, MARSIK, MEKKARECİ, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ, KURTULUŞ sk bölgelerinde 28/07/2023 21:00:00 - 28/07/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 28 Temmuz 2023 Cuma 21:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 28 Temmuz 2023 Cuma 23:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALIÇ, BALAMİR, BEDRİ RAHMİ, CANİK, DENİZCİ, DENİZKENT, EBUBEKİR, ERGUVAN, FERMAN, HAYRAT, KÖKLÜ, LİMON, MÜKERRER, NECATİ KALFA, NENE HATUN, PLATO, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SANSAR, SAVCI BEYLER, SEFALI, TANZİM, TAÇ, TERAKKİ, UFUK, VEFAKAR, VESİLE, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ÇAY, ÖNCÜ, ÖNER, İDEAL sk bölgelerinde 28/07/2023 16:00:00 - 28/07/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 28 Temmuz 2023 Cuma 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 28 Temmuz 2023 Cuma 19:00
İLÇE: EYÜPSULTAN
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BALIKÇI BAKKAL, FAHRİ KORUTÜRK, KIRKMERDİVEN sk / İSLAMBEY mah ARGAÇ, ARİFPAŞA, BALIKÇI BAKKAL, BALİBABA ÇIKMAZI, BÜLBÜLDERE, FAHRİ KORUTÜRK, KANUN, NİGARİ, İSLAMBEY, İSLAMBEY MEKTEBİ, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 28/07/2023 15:00:00 - 28/07/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 28 Temmuz 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 28 Temmuz 2023 Cuma 17:00