İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerin etkileneceği duyuruldu! İşte İstanbul 18 Ağustos Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 18 Ağustos Cuma günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 18 Ağustos Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SARIYER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 23., AOS 25., AOS 28., AOS 29., AOS 30., AOS 31., AOS 32., AOS 33. sk bölgelerinde 18/08/2023 18:00:00 - 18/08/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ağustos 2023 Cuma 18:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ağustos 2023 Cuma 22:00
İLÇE: SARIYER
İstanbul Sarıyer için Planlanan Elektrik kesintisi süresi : 3 saat
Duyuru: Sarıyer İlçesindeki Kesintiden Etkilenecek Bölgeler İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, ALP ER TUNGA, DEFNEDALI ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 18/08/2023 15:00:00 - 18/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ağustos 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ağustos 2023 Cuma 18:00
İLÇE: AVCILAR
2023-08-18 İstanbul Avcılar Bölgesinde Elektrik kesintisi süresi : 4 saat
İstanbul Avcılar bölgesinde Elektrik Kesintisine Dahil Sokak ve Mahalleler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERAT, TALİMHANE, ÇAYIR sk bölgelerinde 18/08/2023 13:00:00 - 18/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 18 Ağustos 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 18 Ağustos 2023 Cuma 17:00