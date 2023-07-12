İstanbul'da elektrikler gidecek! Megakent karanlığa bürünecek! İşte İstanbul 13 Temmuz Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 13 Temmuz Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama da yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 13 Temmuz Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ESENLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1041., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 13/07/2023 12:00:00 - 13/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Temmuz 2023 Perşembe 15:00
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, HACI MANSUR, HALASKARGAZİ, MATBAACI OSMANBEY, SAMANYOLU, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 13/07/2023 12:00:00 - 13/07/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Temmuz 2023 Perşembe 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Temmuz 2023 Perşembe 15:00
İLÇE: BAYRAMPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 2., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 13/07/2023 11:00:00 - 13/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 13 Temmuz 2023 Perşembe 14:00