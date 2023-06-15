İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 16 Haziran Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 16 Haziran Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 16 Haziran Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah ŞEBBOY sk bölgelerinde 16/06/2023 15:00:00 - 16/06/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Haziran 2023 Cuma 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Haziran 2023 Cuma 21:00
İLÇE: BEYOĞLU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, GÖNÜL, JURNAL, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, MİNARE, ORHAN ADLI APAYDIN, OTELLER, SOFYALI, ŞEHBENDER sk bölgelerinde 16/06/2023 14:00:00 - 16/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Haziran 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Haziran 2023 Cuma 18:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah MARMARA SAHİL, MELTEM, SAHİL YOLU, İSKELE sk bölgelerinde 16/06/2023 13:00:00 - 16/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 16 Haziran 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 16 Haziran 2023 Cuma 17:00