İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 19 Haziran Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 19 Haziran Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 19 Haziran Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU, PEYKHANE, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / EMİN SİNAN mah EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, PERTEVPAŞA, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah KARA BABA TÜRBESİ, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 19/06/2023 20:00:00 - 20/06/2023 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Haziran 2023 Pazartesi 20:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Haziran 2023 Salı 04:00
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah GEDİKPAŞA CAMİİ, PEYKHANE, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / CANKURTARAN mah CANKURTARAN sk / EMİN SİNAN mah EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, PERTEVPAŞA, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI sk bölgelerinde 19/06/2023 20:00:00 - 20/06/2023 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Haziran 2023 Pazartesi 20:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Haziran 2023 Salı 04:00
İLÇE: SARIYER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgelerinde 19/06/2023 13:00:00 - 19/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Haziran 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Haziran 2023 Pazartesi 15:00