İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 23 Haziran Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 23 Haziran Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 23 Haziran Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Haziran 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Haziran 2023 Cuma 17:00
İLÇE: BÜYÜKÇEKMECE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah DİLEK sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Haziran 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Haziran 2023 Cuma 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, DİLARA, EYLÜL, FINDIK, GECEM, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, REFİK, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, İĞDE sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Haziran 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Haziran 2023 Cuma 16:00