İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 26 Haziran Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 26 Haziran Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 26 Haziran Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 26/06/2023 09:00:00 - 26/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Haziran 2023 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, AÇIKBAŞ, BORAZAN TEVFİK, CANFEDA CAMİİ, DOLMUŞ KUYU, ESKİ OSMANİYE, KARİYE YAĞHANE, KASIM ODALAR, KEFEVİ, KOZA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, MÜFTÜ, NAKKAŞ SAHİ, NEŞTER, OYUK DUVAR, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, SENA, TETİK, URGAN, YEŞİLCE DİREK, ÂVARE, ÖZBEN, ŞEHİT RAŞİT KILIÇ, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 26/06/2023 13:30:00 - 26/06/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Haziran 2023 Pazartesi 13:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Haziran 2023 Pazartesi 14:30
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, DRAMAN, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, KANTARCI ALİ, KARAGÖZCÜ, KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KIRK ODALAR ÇIKMAZI, KUYULU BAHÇE, MAHMUZ ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, ÇAKIRAĞA YOKUŞU sk / DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, AĞIZLIK 1., BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BESTEKÂR CİVANAĞA, BORAZAN TEVFİK, ERBAP ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, KASAP, MERDİVENLİ HAMAM ÇIKMAZI, MÜFTÜ, NEŞTER, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, TETİK, URGAN, ÂVARE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 26/06/2023 12:00:00 - 26/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Haziran 2023 Pazartesi 13:00