İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 4 Temmuz Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 4 Temmuz Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 4 Temmuz Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SULTANGAZİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 04/07/2023 16:00:00 - 04/07/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Temmuz 2023 Salı 16:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Temmuz 2023 Salı 19:00
İLÇE: SARIYER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 04/07/2023 15:30:00 - 04/07/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Temmuz 2023 Salı 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Temmuz 2023 Salı 19:00
İLÇE: SARIYER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 04/07/2023 15:30:00 - 04/07/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Temmuz 2023 Salı 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Temmuz 2023 Salı 19:00