İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 6 Temmuz Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 6 Temmuz Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 6 Temmuz Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU, PEYKHANE, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / EMİN SİNAN mah EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, PERTEVPAŞA, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah KARA BABA TÜRBESİ, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 06/07/2023 20:00:00 - 07/07/2023 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Temmuz 2023 Perşembe 20:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Temmuz 2023 Cuma 02:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 06/07/2023 11:00:00 - 06/07/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Temmuz 2023 Perşembe 11:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Temmuz 2023 Perşembe 14:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL sk bölgelerinde 06/07/2023 10:09:00 - 06/07/2023 13:09:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Temmuz 2023 Perşembe 10:09
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Temmuz 2023 Perşembe 13:09