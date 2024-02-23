İstanbul'da Kentsel Dönüşüm için destek miktarı belli oldu!

İstanbul'da yürütülecek kentesel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karar ile birlikte 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilecek destek paketi yürülüğe girdi. Buna göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek. Ayrıca, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek.