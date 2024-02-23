İstanbul'da Kentsel Dönüşüm için destek miktarı belli oldu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki son gelişmeyi duyurdu. İstanbulluların gözü kulapı bu haberdeydi. İşte detaylar...
İstanbul'da yürütülecek kentesel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!
Karar ile birlikte 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilecek destek paketi yürülüğe girdi. Buna göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek. Ayrıca, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek.
İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, mülk sahiplerine ve kiracılara sağlanacak finansal yardım miktarı belirlendi. Cumhurbaşkanının kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı ve bu karara göre, mülk sahipleri bir konut için en fazla 700 bin lira hibe ve aynı miktarda kredi alabilecekler.
İşte, 'Yarısı Bizden' kampanyasınının kapsamı ve destek paketi hakkına merak edilenler...
İstanbul'da yürütülecek kentesel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı!
Karar ile birlikte 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında verilecek destek paketi yürülüğe girdi. Buna göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek. Ayrıca, 700 bin TL'ye kadar da kredi verilecek.