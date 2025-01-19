İstanbul'da saatler sürecek su kesintisi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 19 Ocak 2025 Pazar günü açıklandı. Vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağını merak ediyor. Peki, 19 Ocak 2025 sular kesildi mi? Su kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve su kesintisi yaşayacak ilçeler haberimizde...