İstanbul'da saatler sürecek su kesintisi!
Su kesintisinin yaşanacağı semtler merak ediliyor. İSKİ İstanbul'da 19 Ocak 2025 Pazar günü planlı ve bakım çalışması amaçlı su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı.
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 19 Ocak 2025 Pazar günü açıklandı. Vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağını merak ediyor. Peki, 19 Ocak 2025 sular kesildi mi? Su kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ve su kesintisi yaşayacak ilçeler haberimizde...
"Sular kesildi mi? Sular ne zaman gelecek?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. 19 Ocak Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintilerini ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ'nin planlı su kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.
İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Su Kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de İSKİ'ye başvurabilirsiniz.