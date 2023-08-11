İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı! İşte İstanbul 12 Ağustos Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 12 Ağustos Cumartesi günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 12 Ağustos Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/08/2023 15:00:00 - 12/08/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Ağustos 2023 Cumartesi 18:00
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 319. sk bölgelerinde 12/08/2023 13:00:00 - 12/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:00
İLÇE: BEYOĞLU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, CAMBAZOĞLU, CUMHURİYET, DOLAPDERE TAKSİM, FERİDİYE, LAMARTİN, TARLABAŞI, TOPÇU, ÇAYLAK, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, YOĞURTÇU FAİK, ÇAM DALI, ÇORBACI sk bölgelerinde 12/08/2023 11:00:00 - 12/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:00