İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı! İşte İstanbul 2 Ağustos Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY sk bölgelerinde 02/08/2023 13:00:00 - 02/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00
İLÇE: BEYOĞLU
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, BADE, BAYIR, BAYRAK, BERBER, BİNEKTAŞI, FUADİYE, HACI GÜLSEN ÇIKMAZI, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, MAHMUT DAYI, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SALAŞ, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, YAKUT, YAZMACI BAYRAM, ÇELEBİ, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 02/08/2023 11:00:00 - 02/08/2023 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Ağustos 2023 Çarşamba 18:30
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk / ORTAKÖY mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 02/08/2023 10:00:00 - 02/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:00