İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı! İşte İstanbul 4 Ağustos Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 4 Ağustos Cuma günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 4 Ağustos Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, KLOD FARER, PEYKHANE, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 04/08/2023 13:00:00 - 04/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2023 Cuma 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah söğüt caddesi bölgelerinde 04/08/2023 13:00:00 - 04/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2023 Cuma 16:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, NADAS, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ŞAHİN sk bölgelerinde 04/08/2023 13:00:00 - 04/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Ağustos 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Ağustos 2023 Cuma 17:00