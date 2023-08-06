İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı! İşte İstanbul 7 Ağustos Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 7 Ağustos Pazartesi günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 7 Ağustos Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAYRAMPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ELMAS, ENDER sk / VATAN mah ELMAS, ENDER, ESENLER, SERDAR sk bölgelerinde 07/08/2023 21:00:00 - 07/08/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Ağustos 2023 Pazartesi 23:00
İLÇE: SARIYER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 23., AOS 25., AOS 28., AOS 29., AOS 30., AOS 31., AOS 32., AOS 33. sk bölgelerinde 07/08/2023 18:00:00 - 07/08/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Ağustos 2023 Pazartesi 18:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Ağustos 2023 Pazartesi 22:00
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 07/08/2023 18:00:00 - 07/08/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Ağustos 2023 Pazartesi 18:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Ağustos 2023 Pazartesi 22:00