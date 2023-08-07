İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı! İşte İstanbul 8 Ağustos Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 8 Ağustos Salı günü elektriklerin kesileceği açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 8 Ağustos Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: KAĞITHANE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, FESTİVAL, GÜLAY, ÇEVREM sk bölgelerinde 08/08/2023 14:00:00 - 08/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Ağustos 2023 Salı 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Ağustos 2023 Salı 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah SABRİ TUNALI sk bölgelerinde 08/08/2023 13:00:00 - 08/08/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Ağustos 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Ağustos 2023 Salı 16:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 08/08/2023 13:00:00 - 08/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 08 Ağustos 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 08 Ağustos 2023 Salı 17:00